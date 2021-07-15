Меркель пообещала всеобъемлющую помощь пострадавшим от наводнений регионам ФРГ

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Германии окажет всеобъемлющую помощь пострадавшим от наводнения регионам. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая находится с визитом в Вашингтоне. Ее обращение транслировал немецкий телеканал n-tv .

Она заявила, что поддерживает постоянный контакт с главой Минфина Олафом Шольцем и главой МВД Хорстом Зеехофером. "Касаемо помощи могу сказать от лица федеральных властей, что мы сделаем все, что возможно", - сказала глава правительства. Канцлер заявила, что она потрясена событиями на западе ФРГ. Она выразила сочувствие близким погибших, а также поблагодарила оперативные службы за устранение последствий стихии. "Мы сделаем все, чтобы найти всех пропавших", - добавила Меркель.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.