Площадь лесного пожара в Пермском крае увеличилась до 135 га

ПЕРМЬ, 15 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Краснокамском районе Пермского края увеличилась до 135 га. Об этом сообщается во четверг на сайте регионального министерства природных ресурсов.

"С 10 июля силы и средства Пермского лесопожарного центра, лесхозов, Закамского лесничества, арендаторов лесных участков, МЧС, МКУ "УГЗЭП" борются с лесным пожаром. Горит сухой мох на болоте урочища Суходол возле станции Шабуничи. На сегодня площадь, пройденная огнем, составляет 135 га. Ликвидацию пожара осложняет сильный ветер, труднодоступная болотистая местность", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило днем 10 июля, горел гектар болота урочища Суходол. К утру следующего дня площадь пожара составила 84 га. Для тушения пожара привлечены 120 человек и 22 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

На территории района введет локальный режим ЧС, Минприроды Прикамья с 15 июля ввело режим ограничения пребывания граждан в лесах неподалеку от пожара. Угрозы населенным пунктам и превышений ПДК не зафиксировано.