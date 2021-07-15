СК возбудил три уголовных дела из-за подделки документов при торговле детьми в Красноярске

ТАСС, 15 июля. Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела по фактам подделки документов при торговле детьми. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела установлен еще один факт преступной деятельности. Возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа")", - говорится в сообщении

По версии следствия, 50-летняя медсестра перинатального центра в Красноярске изготовила поддельные свидетельства о рождении на троих детей, в которые внесла данные о гражданках Китая, не имевших никакого отношения к новорожденным, вместо сведений об истинных роженицах. После чего обвиняемый в торговли детьми обратился в ЗАГС с просьбой провести регистрацию детей.

Ранее СК возбудил уголовное дело по фактам халатности в отношении заместителя главного врача перинатального центра. Также возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) в Красноярске. Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест. Всего в настоящем уголовном деле девять фигурантов.

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка и отдать его для последующей передачи другим людям. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении на детей и в нотариальной конторе оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять их интересы в государственных органах. Затем женщины получили 850 тыс. рублей за передачу детей. Всего было установлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки, ни один из биологических родителей на связь не вышел.