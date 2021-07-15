Фигуранта дела о драке в Чемодановке осудили за покушение на взятку

ПЕНЗА, 15 июля. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области осужден за покушение на дачу взятки. Об этом сообщается в четверг на сайте Железнодорожного районного суда Пензенской области.

В среду мужчина был осужден за участие в массовых беспорядках к двум годам колонии общего режима и освобожден из-под стражи в связи с отбытием срока.

"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что в январе 2021 года мужчина, находясь в СИЗО, предложил посреднику перевести младшему инспектору взятку в размере 20 тыс. рублей за то, чтобы ему передали и дали возможность использовать сотовый телефон и зарядное устройство к нему.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Конфликт произошел на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами. Фигурантами дела являлись 28 человек.

14 июля Пензенский областной суд оправдал одного фигуранта дела, еще 27 были осуждены за участие в массовых беспорядках, при этом 25 из них были освобождены из-под стражи в связи с отбытием срока наказания. Под стражей остаются два фигуранта дела - Николай Юрченко и Павел Яненко. Юрченко осужден на 10 лет колонии строгого режима за участие в массовых беспорядках и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, Яненко приговорили к семи годам колонии строгого режима за участие в массовых беспорядках и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.