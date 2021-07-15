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Вакцинация от коронавируса в России

Жительницу Тюмени подозревают в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации

Полиция разыскивает покупателей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Полиция в Тюмени задержала местную жительницу по подозрению в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте "МВД-Медиа".

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тюмени в рамках оперативного эксперимента зафиксировали факт сбыта заведомо поддельной справки о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Установлено, что безработная 26-летняя местная жительница, находясь в подъезде своего дома по ул. Московский тракт, продала медицинский документ за 2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли 10 оформленных сертификатов о вакцинации, 12 справок об отрицательных тестах на коронавирусную инфекцию, более 100 поддельных медицинских книжек, бланки справок различных медицинских учреждений Тюменской области. Кроме того, были обнаружены печати, штампы и голограммы, техническое устройство, используемое для изготовления поддельных документов, а также банковские карты и 200 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Полицейские разыскивают тех, кто покупал поддельные сертификаты. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги
РоссияТюменская областьВакцинация от коронавируса в России
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