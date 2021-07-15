Жительницу Тюмени подозревают в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Полиция в Тюмени задержала местную жительницу по подозрению в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте "МВД-Медиа".

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тюмени в рамках оперативного эксперимента зафиксировали факт сбыта заведомо поддельной справки о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Установлено, что безработная 26-летняя местная жительница, находясь в подъезде своего дома по ул. Московский тракт, продала медицинский документ за 2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли 10 оформленных сертификатов о вакцинации, 12 справок об отрицательных тестах на коронавирусную инфекцию, более 100 поддельных медицинских книжек, бланки справок различных медицинских учреждений Тюменской области. Кроме того, были обнаружены печати, штампы и голограммы, техническое устройство, используемое для изготовления поддельных документов, а также банковские карты и 200 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Полицейские разыскивают тех, кто покупал поддельные сертификаты. Расследование уголовного дела продолжается.