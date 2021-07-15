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В Ижевске загорелись два дома

Площадь пожара составила 350 кв. метров

ТАСС, 15 июля. Два дома барачного типа горят в Ижевске, есть угроза перехода огня на соседние строения, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

"Горят два дома барачного типа. Есть угроза перехода огня на другие строения", - говорится в опубликованном сообщении.

На месте пожара работают 75 человек и 22 единицы техники. Остальные сведения уточняются.

В пресс-службе администрации Ижевска уточнили ТАСС, что жильцам пострадавших домов, не имеющим другого жилья, при необходимости будет предоставлено временное.

Впоследствии открытое горение было ликвидировано в Ижевске. "[Объявлена] ликвидация открытого горения. В настоящий момент идет проливка территории. Площадь пожара составила 350 кв. метров. Пострадавших нет," - говорится в сообщении.

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