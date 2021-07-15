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В Крыму начались слушания дела россиянина, работавшего на спецслужбы Украины

Владислава Есипенко задержали в марте сотрудники ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Суд в четверг приступил к рассмотрению по существу дела в отношении задержанного в Крыму россиянина Владислава Есипенко, обвиняемого в сборе информации для спецслужб Украины. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, мужчине оглашено обвинение.

"Сегодня огласили обвинение. Следующие заседания [состоятся] в сентябре", - сказал собеседник агентства.

Есипенко задержали в марте в Крыму сотрудники ФСБ. По их данным, он собирал информацию для украинских спецслужб, у него было обнаружено взрывное устройство. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Сам Есипенко заявил впоследствии, что собирал для Украины данные о доме президента Владимира Зеленского, а находившееся при нем взрывное устройство предназначалось для самообороны.

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