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В двухэтажном отеле "Шале" в Воронеже произошел пожар

В ликвидации возгорания задействованы 32 человека и восемь единиц техники

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Пожар возник в двухэтажном отеле "Шале" площадью около 100 кв. метров в Воронеже. Об этом сообщил журналистам в четверг представитель Главного управления МЧС по Воронежской области Кирилл Ионин.

"В 15:19 поступило сообщение о загорании в двухэтажном здании площадью 8 на 12 метров в Воронеже по адресу: пр. Труда, 127. На месте работают подразделения, погибших пострадавших нет. В связи с прокладыванием рукавной линии для подачи воды перекрыта улица", - сообщил он.

По его данным, в ликвидации пожара задействованы 32 человека и восемь единиц техники.

Впоследствии пожарные локализовали возгорание. "В 17:31 [объявлена] локализация [пожара]", - сообщил он.

По указанному адресу расположен отель "Шале". Его представитель подтвердила ТАСС факт происшествия. По ее словам, все сотрудники эвакуировались, постояльцев в здании не было.

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