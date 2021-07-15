Власти Льежа просят проживающих у реки покинуть свои дома

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Власти бельгийского города Льеж просят жителей районов, расположенных рядом с рекой Мёз, по возможности покинуть свои дома из-за подъема уровня воды в реке. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на заявление властей.

Жителям "рекомендуется направиться на возвышенности в Льеже". "Если эвакуация невозможна, то гражданам рекомендуется подняться наверх и не рисковать", - цитирует агентство заявление властей. Отмечается, что уровень воды в реке Мёз может подняться еще на "1,5 м в ближайшие несколько часов".

Согласно уточненным данным телеканала RTBF, как минимум пять человек погибли при наводнении. В течение последних суток в Бельгии выпало больше месячной нормы осадков. Потоки воды разрушили более десяти домов, сотни людей эвакуированы. В Валлонии (южная франкоязычная часть Бельгии) некоторые реки вышли из берегов, в населенных пунктах отдельных районов уровень воды превысил один метр. Власти не исключают, что количество погибших может увеличиться по мере проведения поисково-спасательных работ.

Власти страны привлекли военных для ликвидации последствий стихии. На юге страны прервано железнодорожное сообщение, фиксируются перебои в работе телефонной связи.

Сильные ливни привели также к наводнениям в Германии и в Чехии. В Германии под ударом стихии прежде всего оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Там последствия наводнения уже привели к гибели более 40 человек, десятки считаются пропавшими без вести.