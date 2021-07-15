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Наводнение в Германии

Железнодорожное сообщение осложнено в подтопленных регионах на западе ФРГ

Задержки касаются как регионального, так и дальнего сообщения

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Наводнения на западе Германии привели к задержкам в железнодорожном сообщении. Об этом сообщил в четверг концерн Deutsche Bahn.

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"Сложности с перевозками в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц", - говорится в краткой сводке концерна. Как уточняет агентство DPA, задержки касаются как регионального, так и дальнего сообщения. В частности, не ходят поезда по маршруту Кельн - Брюссель.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке газеты Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.

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