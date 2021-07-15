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В Саратове во время ливня упали около 40 деревьев и веток

В результате повреждены автомобили

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Сильный ливень и ураган прошли в Саратове в четверг, в результате упали десятки деревьев, повреждены автомобили, сообщает администрация города.

"В Саратове прошел сильный ливень, известно о поваленных деревьях, повредивших машины, а также о скоплении дождевой воды в низинах. 40 заявок связано с поваленными деревьями и упавшими ветвями. В настоящее время на пульт дежурного продолжают поступать звонки, информация будет уточнена", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что также произошло повреждение кровли дома, сломана рекламная конструкция, у частного дома выбито стекло.

В четверг в Саратове прошел сильный дождь, во время которого наблюдалось шквалистое усиление ветра с порывами до 18 м/с.

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