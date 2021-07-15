Бывшего депутата Рады Жеваго объявили в международный розыск

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Интерпол по запросу Государственного бюро расследований Украины (ГБР) объявил бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Константина Жеваго в международный розыск по делу о растрате средств банка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГБР.

"По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной рады Украины III-VIII созывов [Константина Жеваго] в международный розыск", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госбюро.

Украинские следователи 27 сентября 2019 года предъявили Жеваго обвинение в организации растраты $113 млн украинского банка "Финансы и кредит", владельцем которого он являлся. По версии следствия, подконтрольная экс-депутату офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того как эта компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя - $113 млн с корреспондентских счетов учреждения. После чего указанный банк был признан неплатежеспособным.

Константин Жеваго - украинский бизнесмен, совладелец производителя железной руды "Феррэкспо", контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу "Финансы и кредит". По оценке Forbes, в 2021 году Жеваго стал третьим в списке богатейших людей на Украине с состоянием $2,4 млрд.