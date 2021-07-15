В Ингушетии задержали троих предполагаемых пособников членов банды

МАГАС, 15 июля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовные дела в отношении троих жителей региона, которые подозреваются в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования. Обвиняемые задержаны правоохранителями, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении 27, 35 и 40-летнего жителей республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33 - ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом"). Кроме того, один из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору"). Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в период с апреля 2011 года по октябрь 2015 года мужчины, достоверно зная, что трое жителей республики являются участниками вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, оказывали им пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении их продуктами питания и перевозке на собственном автотранспорте по территории республики.

"Один из подозреваемых, находясь в сельском поселении Плиево, получил от участника вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, пистолет системы "Макарова" калибра 9 мм, снаряженный восьмью патронами, который перевез по месту своего жительства, где хранил до обнаружения сотрудниками органов безопасности при проведении 14 июля 2021 года оперативно-разыскного мероприятия. В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.