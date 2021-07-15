К борьбе с наводнениями в ФРГ привлекли военнослужащих

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Около 500 военнослужащих Бундесвера участвуют в борьбе с наводнениями на западе Германии и устранении последствий удара стихии. Об этом сообщила в четверг редакционная группа Funke со ссылкой на представителя Министерства обороны ФРГ.

В Германии военнослужащие в случаях крупных ЧП как правило оказывают так называемую гражданскую помощь - помогают с логистикой, возводят баррикады из мешков с песком, строят временные госпитали, развозят раненых. Также в операции задействованы два вертолета Бундесвера и 25 грузовых автомобилей.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке газеты Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.