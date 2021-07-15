В Москве в ДТП погиб врач-гинеколог Феликс Лернер

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Столичный акушер-гинеколог Феликс Лернер погиб в ДТП на Лермонтовском проспекте в Москве, столкнувшись на своем мотоцикле с легковым автомобилем. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"13 июля в аварии на Лермонтовском проспекте погиб мотоциклист, врезавшийся в легковой автомобиль. Мотоциклом управлял известный акушер-гинеколог Феликс Лернер", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что авария произошла по вине водителя машины, который повернул на красный свет на перекрестке.

Главный врач московской больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко выразил соболезнования в связи со смертью Феликса Лернера. "Есть вещи, которые от нас не зависят. Ты не знаешь, что на самом деле ждет тебя завтра… Погиб наш коллега, замечательный человек, врач акушер-гинеколог Феликс Лернер, благодаря которому на свет появились сотни детей, разбился на мотоцикле. Ехал на зеленый свет. <…> Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего. Скорбим вместе с коллективом", - написал Вечерко на своей странице в Facebook.