После массового конфликта со стрельбой под Калугой возбудили уголовное дело

ТАСС, 15 июля. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту конфликта в городе Обнинске Калужской области вечером 14 июля с участием, предположительно, восьми человек, в ходе которого произошла стрельба из травматического пистолета. На данный момент информация из медучреждений о пострадавших не поступала, установлены четыре участника инцидента, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

"По факту инцидента, который произошел 14 июля на парковочной площадке возле городского спортивного комплекса в наукограде, следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, сообщение о конфликте поступило в отделение МВД вечером 14 июля, на место были направлены наряды полиции и Росгвардии, но никого из возможных участников конфликта не обнаружили. Во время осмотра территории парковки были найдены и изъяты две гильзы, предположительно, от травматического пистолета. "Обращений от пострадавших в территориальные органы внутренних дел, а также сведений о них из медицинских учреждений не поступало", - отметили в пресс-службе.

В ходе поиска участников инцидента для разбирательств в полицию доставили восемь человек. В настоящий момент установили четырех участников конфликта, на троих из них еще до возбуждения уголовного дела составили административные протоколы. "Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению", - добавили в пресс-службе.