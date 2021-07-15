СК проводит проверку после происшествия с яхтами в Финском заливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") по факту происшествия с парусными лодками в акватории Финского залива, на которых находились восемь детей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту оказания услуг по парусному спорту, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении. Там также сказано, что подростки проходили занятия по парусному спорту днем 15 июля. Из-за узудшения погоды лодки с восемью детьми унесло в акваторию залива на расстояние свыше 300 м от берега.

В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь заявили, что дети не пострадали. "По уточненной информации, в районе яхт-клуба "Балтиец" на акватории находилось девять небольших учебных яхт (швертботы), которые перевернулись из-за порыва ветра. Прибывшими спасателями яхты были отбуксированы к берегу. Туда же доставлена группа детей [все в спасательных жилетах]. Никто не пострадал", - сказали в ведомстве, уточнив, что спасены восемь детей.

Следователи выехали на место происшествия для его осмотра, установления порядка оказания услуг и соблюдения требований безопасности несовершеннолетних.