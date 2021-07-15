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Мужчина ранил ножом водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае

ТАСС, 15 июля. Мужчина напал с ножом на водителя и пассажиров междугородного автобуса Красноярск - Минусинск. Ранен водитель и двое пассажиров, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительным данным, сегодня около 21:00 часов (17:00 мск) один из пассажиров автобуса, мужчина 1988 г. р., без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения. Также мужчина ударил ножом двух пассажиров: мужчину 1992 г. р. и женщину 1980 г. р. <...>", - сообщили в главке.

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РоссияКрасноярский край
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