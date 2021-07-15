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Наводнение в Германии

На западе Германии без электричества остаются 165 тыс. человек

Некоторые распределительные подстанции и линии электропередачи были повреждены стихией, некоторые намеренно отключены

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей запада Германии остаются без электричества из-за масштабных наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщил в четверг энергоконцерн E-on.

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"Согласно оценкам, в западной части сейчас около 165 тыс. потребителей остаются без электричества", - говорится в сообщении. Некоторые распределительные подстанции и линии электропередачи были повреждены стихией, некоторые намеренно отключены, сообщила пресс-служба.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

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