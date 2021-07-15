В Уфе выявили превышение ПДК сероводорода

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода от 1,4 до трех раз зафиксировано в некоторых районах Уфы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии в четверг.

"Автоматизированные станции контроля атмосферного воздуха, расположенные на территории парка Нефтехимик, выявили превышение ПДК от одного до трех ПДК по сероводороду. Вечером зафиксировано максимальное разовое превышение по оксиду углерода", - сообщили в Минэкологии.

Также превышение по сероводороду в 1,4 ПДК зафиксировано на другой станции в северной части Уфы недалеко от промзоны. Всего за сутки поступило 72 обращения, люди жалуются на резкий химический запах, сравнивая его с дихлофосом, сероводородом или бензином. Информация о внештатных ситуациях на предприятиях, влекущих загрязнение воздуха, не поступала. "С 30 июня проводятся внеплановые выездные проверки в отношении нефтеперерабатывающих заводов ПАО АНК "Башнефть" по фактам превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В июле Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора планирует провести плановую выездную проверку в отношении ООО "Кроношпан Башкортостан", - также добавили в пресс-службе.

Жители Уфы жаловались на неприятный воздух также в конце июня, тогда за сутки поступило более 200 обращений. Наряду с промышленными предприятиями тогда на ухудшение экологической обстановки повлияло возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов рядом с городом.