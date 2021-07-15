На западе Германии из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей германской федеральной земли Рейнланд-Пфальц эвакуированы за последние сутки из зон стихийного бедствия на западе страны. Об этом заявил в четверг глава МВД региона Рогер Левенц.

Он сказал о "высоком четырехзначном числе" эвакуированных. По его словам, стихия "застала людей буквально врасплох". "Все наши мысли о спасении пострадавших", - приводит его слова агентство DPA.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.