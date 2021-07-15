{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наводнение в Германии

На западе Германии из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек

Глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил, что стихия "застала людей буквально врасплох"

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей германской федеральной земли Рейнланд-Пфальц эвакуированы за последние сутки из зон стихийного бедствия на западе страны. Об этом заявил в четверг глава МВД региона Рогер Левенц.

На эту тему
Наводнение на западе Германии. Главное
Наводнение на западе Германии.

Он сказал о "высоком четырехзначном числе" эвакуированных. По его словам, стихия "застала людей буквально врасплох". "Все наши мысли о спасении пострадавших", - приводит его слова агентство DPA.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Теги
ГерманияНаводнение в Германии
Власти в Нидерландах призвали 10 тыс. человек покинуть дома из-за ожидаемого наводнения
Это связано с ожидаемым выходом из берегов реки Маас
Читать полностью