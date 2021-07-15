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Наводнение в Германии

СМИ: число жертв наводнений в Германии достигло 58

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 58. Об этом сообщил в четверг портал FOCUS Online со ссылкой на собственные подсчеты.

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В середине дня Bild сообщал о 42 жертвах. Централизованной официальной статистики пока не публиковалось.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших. Он отметил, что мысленно находится с пострадавшими и теми, кто потерял своих близких. Кроме того, он поблагодарил экстренные службы за их усилия по поиску и спасению людей.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим районам.

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ГерманияНаводнение в Германии
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