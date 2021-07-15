В СК опровергли информацию СМИ о смерти пострадавшей при нападении в автобусе под Азовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Обе госпитализированные после нападения в автобусе в Азовском районе Ростовской области живы, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о смерти одной из пострадавших. Представитель СК отрицательно ответил на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

Обе женщины, как сообщалось ранее, прооперированы и находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным следствия, 51-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения трем пассажирам автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое, и скрылся. В результате нападения погибла 33-летняя женщина, еще две - 55 лет и 61 года - госпитализированы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, предполагаемая личность нападавшего установлена, была запущена соответствующая ориентировка. Возбуждено уголовное дело.