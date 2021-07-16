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Наводнение в Германии
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Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения

Спасательные операции продолжаются

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Власти округа Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц) сообщили, что не имеют информации о местонахождении более 1 тыс. человек после сильных наводнений в регионе. Об этом говорится в сообщении, которое в четверг распространила пресс-служба округа.

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В комментариях к новости пользователи интернета выражают надежду, что речь о тех, с кем в первые часы после удара стихии не смогли выйти на связь родные, и что со временем это число будет скорректировано в сторону понижения.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - говорится в сообщении.

Всего в округе проживают 130 тыс. человек.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 58.

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