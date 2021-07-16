В Техасе четверо полицейских получили ранения при стрельбе

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Четверо полицейских получили ранения в городе Левелленд (штат Техас). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook полицейского управления города.

Сотрудники правоохранительных органов не привели подробностей того, как именно это произошло. Они уточнили, что в одном из домов в городе "забаррикадировался человек". К месту происшествия прибыли бойцы полицейского спецназа.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии. По данным местных телеканалов, один из четырех получивших ранения стражей порядка скончался. Официально это не подтверждается.