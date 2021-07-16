Открытое горение ликвидировали в цехе бывшего завода в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе на территории бывшего завода "Амуркабель" в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Сообщение о пожаре на территории завода поступило на пульт пожарно-спасательной службы ночью. Площадь пожара оценивалась в 1 тыс. кв. м.

"По прибытии на место происшествия огнеборцами было обнаружено открытое пламя внутри двухэтажного кирпичного здания. Внутри горели лакокрасочные материалы и трансформаторное масло, иное имущество. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось локализовать в 04:00 (хбр) на площади 600 кв. м. Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас идет проливка и разбор конструкций.