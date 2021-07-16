В Голливуде полицейский застрелил мужчину с муляжом пистолета

ТАСС, 16 июля. Полицейский в четверг застрелил мужчину, находившегося на улице в районе Голливуд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с муляжом пистолета в руках. Об этом полиция города сообщила на своей странице в Twitter.

По ее информации, сотрудники правоохранительных органов получили от граждан несколько сообщений о вооруженном пистолетом мужчине, который находился на Голливудском бульваре. По прибытии на место полицейские обнаружили подходящего под описание человека. Один из стражей порядка открыл огонь, в результате чего мужчина был ранен и помещен в больницу, где позднее умер. При нем был обнаружен муляж пистолета.

Как сообщила полиция, в результате стрельбы еще одна женщина получила ранения, она также была госпитализирована.

В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей инцидента.