В результате торнадо в Канаде пострадали восемь человек

ОТТАВА, 16 июля. /ТАСС/. Не менее восьми человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на город Барри (провинция Онтарио). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По его данным, торнадо повредил десятки жилых домов в спальных районах Барри, который находится в 115 км к северу от Торонто. Кроме того, вихревыми потоками были перевернуты автомобили, повалены деревья, заборы и различные конструкции. Есть данные как минимум о восьми пострадавших. Власти города уже заявили, что информации о погибших пока нет.

Торнадо сформировался на фоне жаркой погоды, установившейся в Онтарио несколько недель назад. Национальное метеобюро Канады до прихода стихии успело выпустить соответствующее предупреждение.