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Дело возбудили на Камчатке после гибели двоих детей в реке

Инцидент произошел на реке Апука Олюторского района края

ТАСС, 16 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в реке Апука на Камчатке. Об этом сообщило СУ СК РФ по Камчатскому краю.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мальчиков на реке Апука Олюторского района при очевидных обстоятельствах (ч. 3 ст. 109 УК РФ) ["Причинение смерти по неосторожности"]", - говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел накануне днем. Два мальчика 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой Апука и озером, появившемся в результате паводка. Детей подхватило течением реки и унесло в заводь. Тело одного ребенка нашли, поиски второго мальчика продолжаются.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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