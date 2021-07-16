В Минздраве рассказали о состоянии трех человек, раненных в автобусе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Три человека, раненных при нападении мужчины с ножом в автобусе в Красноярском крае, прооперированы, угрозы их жизни нет. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Находятся в стационаре больницы три человека, прооперировали, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Необходимости перевода в другое учреждение нет", - сказал собеседник агентства.

Он затруднился уточнить, входит ли в их число нападавший.

Накануне вечером один из пассажиров междугородного автобуса ранил ножом водителя и двух пассажиров: мужчину 1992 года рождения и женщину 1980 года рождения, после чего, по предварительным данным, нанес ножевое ранение самому себе".

Нападение произошло в 30 км от Новоселова. На место выехал наряд ДПС, пострадавшие пассажиры и водитель были направлены в больницу. Подозреваемый в нападении также доставлен в медицинское учреждение, он находится под охраной полиции.