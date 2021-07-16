В Якутии зафиксировали пожары в 5 км от нескольких населенных пунктов

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Пожары действуют в 5 км рядом с несколькими населенными пунктами в двух районах Якутии, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В пределах 5 км от населенных пунктов действуют четыре пожара. Это около поселка Светлый и села Сюльдюкар Мирнинского района, Дикимдя и Кюерелях Горного района. На особом контроле руководства республики ситуация с пожарами рядом с селом Магарас Горного района и селом Сюльдюкар Мирнинского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, в четверг в селе Сюльдюкар успешно работали самолеты Бе-200 и Ил-76, пожар с северо-восточной стороны потушен. В селе Магарас наращиваются силы для тушения, в пятницу запланирован вылет вертолета с водосливным устройством.

По данным Минэкологии Якутии, в республике проводятся работы по тушению 75 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 740 221,6 га на территории 17 районов и особо охраняемых природных территорий. По данным министерства, на тушении задействовано 2 103 человека и 268 единиц техники, за сутки ликвидирован 41 пожар на площади свыше 78,1 тыс. га.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Хангаласского, Усть-Майского, Томпонского районов, где зарегистрировано 177 очагов природных пожаров. "За сутки в Мирнинском, Горном, Оймяконском и Хангаласском районах были задействованы специалисты регионального управления МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин и Сюльдюкар, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров", - сообщили в управлении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничено пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ.