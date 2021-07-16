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Полиция Гаити исключила возможную причастность и.о. премьера к убийству президента страны

Bнформацию о вероятности того, что Клода Жозеф, который в данный момент фактически возглавляет страну, мог заказать покушение на Жовенеля Моиза, распространили СМИ Колумбии

ГАВАНА, 16 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Гаити заявила в четверг, что следствие не располагает доказательствами возможной причастности исполняющего обязанности премьер-министра страны Клода Жозефа к организации убийства президента Жовенеля Моиза.

"Информация, собранная в рамках расследования, никак не указывает на связь и. о. премьер-министра с подозреваемыми в убийстве. Национальная полиция Гаити <...> продолжает расследование", - сообщается на странице ведомства в Facebook. В среду СМИ Колумбии распространили информацию о вероятности того, что Жозеф, который на настоящий момент фактически возглавляет страну, мог заказать покушение на Моиза.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

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Гаити
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