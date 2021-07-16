В Хабаровском крае смыло мост через реку

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Резкий подъем воды в реке Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края привел к повреждению моста в результате чего без транспортного сообщения остались два поселения, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

В верховьях реки Буреи выпало рекордное количество осадков. Уровни воды могут превысить значения 40-летней давности. В Верхнебуреинском районе ввели режим ЧС.

"В 05:00 (хбр) смыло мост через р. Ургал, отрезаны от автосообщения Софийск и Шахтинский", - написал Дегтярев. Мост смыло несмотря на принятые защитные меры, уточняется на сайте регионального правительства. Вместе с вахтовыми рабочими в поселках проживает около 1 200 человек.

В районе за последние двое суток выпало до 170 мм осадков - более 80% месячной нормы. Это привело к резкому подъему воды на реках Бурее, Нимане, Ургале, Умальте. "На данный момент в зоне дождевого паводка в Верхнебуреинском районе два поселка - Ургал-1 и Усть-Ургал. 35 человек уже эвакуированы в Новый Ургал, сейчас людей продолжают вывозить. Создан резерв для приема примерно 400 человек - это с большим запасом", - написал Дегтярев.

В поселении Ургал-1, где живет 70 человек, в воде находятся 12 домов и 30 придомовых территорий. Под воду вскоре начнет уходить и Усть-Ургал. Сейчас он практически полностью окружен водой. Там находятся пожарные, есть лодки, достаточное количество сил и средств. Всего в поселке 64 дома, в которых проживает 148 человек.

В район направлены пожарные отряда краевой противопожарной службы и группа спасателей аварийно-спасательной службы. Как только позволят метеоусловия, вертолетом в муниципалитет доставят 24 тепловые пушки и восемь мотопомп из краевого резерва. "Мы поможем всем жителям Верхнебуреинского района, которые оказались в зоне действия сильнейшего дождевого паводка. Сейчас самое главное - обезопасить людей. Подсчитывать ущерб и искать источники, чтобы компенсировать его, будем позже. Ставлю задачу всем ответственным службам в самые короткие сроки обеспечить восстановление размытых дорог, ремонт и строительство мостов", - добавил глава.