Уголовное дело возбудили после нападения мужчины с ножом в автобусе в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, напавшего с ножом на водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевой прокуратуры.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), прокуратура организовала надзор за расследованием уголовного дела. Нападавший сам находится в больнице с ранением, нанес себе два удара ножом. Прооперирован, под наркозом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что причины его поведения устанавливаются. Нападавший зарегистрирован по месту жительства в Абакане, фактически проживал в Красноярске.

Накануне вечером один из пассажиров междугородного автобуса ранил ножом водителя и двух пассажиров - мужчину 1992 года рождения и женщину 1980 года рождения, после чего нанес ножевое ранение себе. Сейчас в стационаре находятся трое, они прооперированы, угрозы жизни нет. Нападение произошло в 30 км от Новоселова.