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На МКАД произошло ДТП с участием грузовика

В районе аварии перекрыли движение транспорта по всем полосам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перекрыто движение по всем полосам на внешней стороне 58-го км МКАД после ДТП с грузовиком, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внешней стороне 58-го км МКАД (в районе съезда на Молодогвардейскую улицу) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок. На месте работают оперативные службы города. Движение перекрыто по всем полосам. Проезд осуществляется по обочине", - говорится в сообщении.

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