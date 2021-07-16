В МВД уточнили, что напавший в автобусе в Красноярском крае ранил четырех человек

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Мужчина, напавший с ножом на водителя и пассажиров автобуса в Красноярском крае, ранил четырех человек, в данный момент он находится в реанимации. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что ранены водитель, два пассажира и сам нападавший.

"По версии следствия, накануне пассажир рейсового автобуса 1988 года рождения по неустановленным причинам нанес ножевые ранения трем пассажирам - мужчинам 1992 и 1970 годов рождения и женщине 1980 года рождения. Кроме того, подозреваемый ударил ножом водителя 1971 года рождения. После остановки автобуса злоумышленник нанес ножевое ранение самому себе", - сообщили в главке полиции.

Пострадавшие пассажиры были госпитализированы, водителю и пассажиру 1970 года рождения оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый находится в реанимации, уточняется в сообщении.

В МВД позже добавили, что у четвертого пострадавшего нет ножевых ранений, у него ушибы с которыми он позже обратился к медикам. Орудие преступления изъято. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").