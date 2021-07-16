В Иркутской области дым от лесных пожаров наблюдается в семи поселениях

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Задымление от лесных пожаров наблюдается в семи населенных пунктах Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"16 июля поступила информация от единых дежурно-диспетчерских служб о задымленности, наблюдаемой на территории ряда районов Иркутской области. По состоянию на 10:00 (05:00 мск) в результате лесных пожаров, действующих в регионе, а также в Республике Саха (Якутия), в зону задымления попадают населенные пункты Ербогачен, Ерема, Непа, Токма, Подволошино Катангского района, поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района", - говорится в сообщении.

Комментарием регионального управления Роспотребнадзора о состоянии воздуха в этих поселениях ТАСС пока не располагает.

По информации МЧС, с населением проводится разъяснительная работа, жителям рассказывают, как не допустить отравления продуктами горения. Пресс-служба главка сообщила, что на данный момент обращений от граждан по поводу ухудшения самочувствия в связи с задымлением в экстренные службы не поступало.

Пресс-служба правительства Иркутской области в пятницу сообщила, что лесные пожары в регионе зарегистрированы на площади почти 27,5 тыс. га. Из-за жаркой, сухой погоды на большей части Приангарья установлены высокие классы пожарной опасности.