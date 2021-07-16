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В ДТП в Нижегородской области один человек погиб и шесть пострадали

Среди пострадавших три ребенка

ТАСС, 16 июля. Два автомобиля столкнулись утром в пятницу на федеральной автодороге М-7 "Волга" в городском округе Воротынский в Нижегородской области, в результате ДТП шесть человек пострадали, один погиб, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"В результате ДТП пострадали семь человек, из них погиб один человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что в числе пострадавших - три ребенка.

ДТП произошло в пятницу. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Теги
РоссияНижегородская область
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