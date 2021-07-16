В Карелии возбудили уголовное дело из-за призывов судить ветеранов

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июля. /ТАСС/. Причиной для возбуждения первого в Карелии уголовного дела по статье о реабилитации нацизма стали посты жителя Сегежи в соцсети, в которых он предлагал судить ветеранов Великой Отечественной войны за "мародерство и насилие". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

"На своей странице "ВКонтакте" он размещал сообщения, порочащие советских воинов-освободителей. Он говорил о том, что бойцы Красной армии, которая освободила Европу от фашизма, мародеры и насильники, а войны вермахта намного гуманнее. Он высказывал идеи, что наших ветеранов Великой Отечественной войны надо не чествовать 9 мая, а судить", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 45-летний житель Сегежи публиковал посты, о которых идет речь, в период с февраля 2018 года по декабрь 2019-го.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ было возбуждено по материалам УФСБ РФ по Карелии следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по республике, расследование продолжается.