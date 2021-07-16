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СК подтвердил задержание подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса под Азовом

Подозреваемый состоял на учете у психиатра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области задержан на территории города Азова, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

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Ранее о задержании подозреваемого сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступлений был задержан в городе Азове", - сообщил собеседник агентства.

Также сообщается, что подозреваемый состоял на учете у психиатра.

 

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