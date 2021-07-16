Режим ЧС введен в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за подтоплений

ТАСС, 16 июля. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Верхнебуреинском районе из-за подъема уровня воды в местных реках, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Администрацией Верхнебуреинского района в поселке Чегдомын проведено заседание КЧС (комитет по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС), на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации для сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС в границах Верхнебуреинского района. Организовано постоянное наблюдение за паводковой обстановкой", - сказали в ведомстве.

По последним данным, уровень воды реки Бурея у населенного пункта Усть-Ниман составил 1 078 см при опасной отметке в 1 100 см. В селе Ургал подтоплено 38 жилых домов, в которых проживают 46 человек, включая 12 детей, а также 48 приусадебных участков, пять участков внутрипоселковых дорог и один участок дороги краевого значения.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в районе смыло мост через реку Ургал. Отрезанными от сообщения оказались населенные пункты Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими в этих поселках проживает около 1 200 человек. В поселках имеется запас продуктов, медикаментов и ГСМ, отметили в МЧС.

Также в зоне подтопления находятся поселки Ургал-1 и Усть-Ургал. Из них эвакуированы 35 человек в Новый Ургал. В поселении Ургал-1, где живет 70 человек, в воде находятся 12 домов и 30 придомовых территорий. Под воду вскоре начнет уходить и Усть-Ургал. Сейчас он практически полностью окружен водой. Там находятся пожарные, есть лодки, достаточное количество сил и средств. Всего в поселке 64 дома, в которых проживает 148 человек.

"На предстоящие сутки на территории Верхнебуреинского района ожидаются местами кратковременные дожди, ливни, местами грозы", - добавили в МЧС.