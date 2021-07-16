В Красноярске возбудили дело после обнаружения на окраине города контейнеров с химотходами

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после обнаружения на окраине Красноярска контейнеров с маркировкой химических отходов, из-за нарушения герметичности одного из них в почве выявлено превышение по токсичным веществам до 2,5 раза. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Как сообщалось в апреле, в районе Кузнецовского плато были обнаружены четыре оранжевых контейнера с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Была начата прокурорская проверка.

"Установлено, что в контейнерах находятся отходы, относящиеся к первому и третьему классам опасности и не предназначенные для хранения и размещения в месте их обнаружения. Герметичность одного из контейнеров была нарушена. По результатам проведенного исследования отобранных проб почвы выявлено превышение токсичных веществ до 2,5 раза <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных отходов")", - сообщили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры. Сейчас контейнеры находятся на территории специализированной организации, обеспечившей их безопасное хранение.