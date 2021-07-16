Грузовое судно село на мель на реке Дон в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Судно "Александр" с грузом упаковочной тары в пятницу село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, на борту находятся 12 человек.

"Ростовская область, Азовский район, река Дон, Азовский перекат, поступила информация о посадке на мель судна "Александр", порт приписки - Новороссийск, на борту 12 человек (питанием обеспечены), груз - упаковочная тара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что разлива топлива нет, судовой ход не перекрыт. Отмечается, что судно следовало из Турции в порт Азов. Экипаж ожидает буксир для снятия судна с мели.