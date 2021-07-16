СМИ: из-за наводнения в Бельгии погибли 12 человек

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. До 12 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за по меньшей мере последние 20 лет, пятеро пропали без вести. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTBF. Причиной наводнения стали продолжавшиеся несколько суток ливневые дожди.

В южном регионе Бельгии - Валлонии затоплены десятки населенных пунктов, пострадали и два крупнейших города региона - Льеж и Намюр. Разрушены десятки домов, число эвакуированных из зон затопления исчисляется тысячами. В регионе частично нарушено энергоснабжение, парализовано железнодорожное сообщение, повреждено или затоплено множество автомобильных дорог, в ряде населенных пунктов нет доступа к питьевой воде.

Утром в пятницу уровень воды спал, однако ситуация остается напряженной, в Бельгию направлены группы спасателей с техникой, а также предметы необходимости из соседних государств Евросоюза.