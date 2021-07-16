На Кубани нашли одного из подростков, который пропал во время похода в горы

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Один из двух подростков, пропавших во время похода в горах в Сочи, обнаружен живым, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) в пятницу

Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщала в четверг, что двое подростков в Сочи 13 июля ушли в однодневный поход в горах и не вернулись.

"Поступила информация о том, что обнаружен один из заблудившихся подростков - это 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода. Бортом вертолета Ка-32 МЧС туриста эвакуировали с вершины горы Сахарная на базу спасательного отряда, где молодого человека передали врачам скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что он вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии, расположенному между горами Сахарная и Амуко. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю журналистам сообщили в пятницу, что подросток доставлен в больницу для обследования и оказания помощи. Накануне ведомство сообщало, что по факту пропажи молодых людей проводится доследственная проверка.

По данным спасателей, подросток сообщил, что его друг получил травму ноги и не мог передвигаться, поэтому мальчик принял решение оставить его и двигаться за помощью, ко второму подростку выдвинулись спасатели. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС добавили, что по предварительным данным, второй подросток может находиться в лесу.

Ранее сообщалось, подростки, один местный житель, другой приехал из Нижегородской области, планировали поход на один день, поэтому палатки и спальных мешков у них не было, фонари также не брали, с собой был небольшой запас еды на день. Ребят искали спасатели, лесники, полиция, сотрудники Росгвардии и военные, также применялся беспилотный летательный аппарат.