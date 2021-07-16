Московские полицейские задержали очередного курьера с поддельной справкой от COVID-19

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Полицейские в Москве в ходе проверочной закупки задержали курьера с поддельной справкой о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"Оперуполномоченные в ходе проверочной закупки приобрели сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции за 5 тыс. рублей. На Каширском шоссе мужчина передал оперативникам документы, которые ранее были заказаны по интернету", - говорится в сообщении.

Курьер рассказал, что конверт получил от неизвестного мужчины и обязался доставить его за 500 рублей. Возбуждено уголовное дело о подделке документов.