СК предъявил жительнице Екатеринбурга обвинение в жестоком убийстве бездомного человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы обвинили жительницу Екатеринбурга в убийстве с особой жестокостью спавшего на улице незнакомого 22-летнего человека без определенного места жительства, ее задержали. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области 33-летней жительнице города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

Женщину задержали 15 июля, уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, отметив, что в момент задержания она находилась в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш.

По версии следствия, ночью 24 мая злоумышленница у одного из домов по улице Луначарского в Екатеринбурге увидела спавшего на улице 22-летнего молодого человека без определенного места жительства. "Действуя из хулиганских побуждений, обвиняемая, желая противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, решила совершить убийство ранее незнакомого ей бездомного молодого человека. Для этого она облила потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок, находившихся рядом с молодым человеком, после чего подожгла <…> зажигалкой. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги, в дальнейшем он был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось, он скончался на следующий день", - рассказал Шульга, уточнив, что женщина скрылась с места инцидента.

Злоумышленнице может грозить до 20 лет лишения свободы.