Участник террористической организации в ИК в Калмыкии получил тюремный срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии особого режима жителя Калмыкии Савелия Очирова, принимавшего участие в деятельности террористической организации, действовавшей в исправительном учреждении на территории республики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что мужчина в период отбытия наказания в 2015-2019 годах в поселке Яшкуль в Калмыкии участвовал в деятельности запрещенной террористической организации, действовавшей непосредственно в исправительном учреждении. По данным СК России, в марте 2019 года Очиров вышел из состава террористической организации в связи с освобождением из мест лишения свободы.

"В соответствии с приговором суда Очиров признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии особого режима", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. На сайте СК России уточняется, что помимо Очирова по делу привлекается более 40 лиц, в том числе начальник колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев.

Ранее сообщалось, что силовики раскрыли террористическую организацию, состоящую из отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. В ходе обыска в одном из его помещений колонии были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Уголовное дело было возбуждено в отношении 22 лиц по ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем").

На сайте СК России сообщается, что организация была создана в середине 2013 года уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым, отбывавший наказание в Калмыкии за незаконный оборот оружия. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем одного из незаконных вооруженных формирований. В марте 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте он был ликвидирован. В состав террористической организации, действовавшей в колонии, с середины 2013-го по 16 декабря 2019 года вошло более ста осужденных. Ранее к длительным срокам наказания осуждены Саид Сулейманов, Михаил Жигунов и Александр Травинов, принимавшие участие в деятельности террористической организации.