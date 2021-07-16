На Кубани нашли второго подростка, пропавшего во время похода в горы

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили второго подростка, пропавшего во время похода в горах в Сочи, он жив, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что военнослужащие управления Росгвардии по Краснодарскому краю нашли живым первого подростка, он доставлен в больницу. Он сообщил местоположение своего друга, который получил травму ноги.

"Обнаружено местонахождение второго пропавшего подростка", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) ТАСС добавили, что он эвакуирован на базу спасотряда. По данным спасотряда, подростка нашли в ходе поиска с воздуха в верховьях реки Ушхо, его подняли на борт с помощью лебедки и спасательной косынки, обезболили, оказали доврачебную помощь, наложили шину на поврежденную ногу, передали медикам скорой помощи. По предварительному диагнозу, 16-летний турист получил перелом левого коленного сустава, травму бедра и закрытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении ЮРПСО. Уточняется, что он не помнит, как получил травму ноги, так как поскользнулся и при падении ударился головой.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС сообщили, что по данному факту организована проверка. Также доследственная проверка проводилась СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели в среду сообщали о поисках двух подростков, не вернувшихся из однодневного похода на гору Сахарная в Сочи. Один из пропавших подростков - местный житель, второй приехал из Нижегородской области. Подростки планировали поход одного дня, поэтому палаток и спальных мешков у них не было, фонари также не брали, с собой был небольшой запас еды на день.