Экс-прокурора из Северной Осетии будут судить за подготовку заказного убийства следователя

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший районный прокурор в Северной Осетии Ольга Швецова предстанет перед судом за организацию убийства экс-супруга своей сестры, работавшего в СК. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Ольги Швецовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного чч. 4, 5 ст. 33, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество совершению убийства группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) <…> Уголовное дело в отношении Швецовой с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд", - говорится в сообщении.

В 2012 году Швецова, будучи прокурором Иристонского района Владикавказа, встретилась в Москве с главой известной банды киллеров Асланом Гагиевым. Она уговорила Гагиева убить бывшего мужа ее сестры Александра Леонова, передала его фотографию и рассказала, где он живет. Швецова таким образом хотела помочь сестре закрыть вопрос с судебными тяжбами из-за развода, так как Леонов требовал от жены 25 млн рублей через суд.

Пятеро членов банды Гагиева расстреляли из пистолета Леонова 12 сентября 2012 года во дворе дома в Москве. В тот момент Леонов работал следователем в СК на транспорте. Двое участников преступления уже осуждены, дело третьего рассматривается в суде, еще двоих пока не нашли.